İstinye Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alacak
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü araştırma ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
25 Haziran 2021, Cuma 16:24 Son Güncelleme:
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Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.Açıklaması yapıldı.