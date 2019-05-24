İstinye Üniversitesi Rektörlüğü bir duyuru yayınladı. Yapılan açıklamada "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

Bu ilanla ilgilenenler şimdi şartları ve istenilen belgeleri araştırıyor.