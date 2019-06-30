İstinye Üniversitesi Rektörlüğü dün geçtiği ilanda "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır." diye belirtildi.

İlanın ardından adaylar "İstinye Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusunu sırmaya başladı.