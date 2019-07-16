İstinye Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan geçti. Yapılan açıklamada "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

Yapılan duyuru sonrası istenilen belgeler ve şartlar araştırılmaya başlandı.