İstinye Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
İstinye Üniversitesi 8 öğretim üyesi 1 araştırma görevlisi alacak. Adaylara 15 gün süre verilirken başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu.
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan geçti. Yapılan açıklamada "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.
Yapılan duyuru sonrası istenilen belgeler ve şartlar araştırılmaya başlandı.
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