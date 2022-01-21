İstinye Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alacağını açıkladı.
21 Ocak 2022, Cuma 15:38 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.