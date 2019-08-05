İstinye Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır." diye ilan geçti.

İlanla birlikte başvurularda aranan şartlar ve istenilen belgeler araştırılmaya başlandı.