İstinye Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

İstinye Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? İstinye Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak. 16 Mayıs'ta başlayan başvurular için adaylara 15 gün süre verildi. Peki, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?