İstinye Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?
İstinye Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak. 16 Mayıs'ta başlayan başvurular için adaylara 15 gün süre verildi. Peki, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır." ilanı geçti.
Bu duyuru sonrası başvuru şartları merak edildi.