İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alıyor!

İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Tıp Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’ne öğretim üyesi; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na da öğretim görevlisi alıyor. Peki, öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır? Öğretim görevlisi başvuruları nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…

İstinye Üniversitesi Anatomi anabilim dalı ile Sosyoloji bölümüne öğretim üyesi alıyor. Ayrıca, İlk ve Acil Yardım, Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Fizyoterapi, Anestezi ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümlerine de öğretim görevlisi alınacak.

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