İstiridye tatlısı tarifi: İstiridye tatlısı nasıl yapılır?

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İstiridye tatlısı tarifi

İstiridye tatlısı malzemeleri

İstiridye tatlısı şerbeti için

3 su bardağı toz şeker

3. 5 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

İstiridye tatlısı hamuru için

250 gram oda ısısında bekletilmiş tereyağı ve ya margarin

1 su bardağı irmik

1 çay bardağı çekilmiş ceviz veya fındık içi

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağı kadar un

İstiridye tatlısı yapılışı

Şerbeti için su ve şekeri tencereye alıp şeker eriyene kadar karıştırın üzerine limon suyu koyup kaynatın ve soğumaya bırakın. Yoğurma kabına un dışında malzemeleri alıp karıştırın. Unu yavaş yavaş ilave edip ele yapışmayan bir hamur elde edin. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Çay bardağının ağzıyla aynı yerden başlayarak istiridye kabuğu şeklini verin. Tepsiye dizin yağlamaya gerek yok. Tamamlanan tatlıyı önceden ısıtılmış 180 derecede pişirin. Fırından yeni çıkmış tatlıyı 3-5 dk dinlendirin sonra şerbetin tamamını döküp çekmesini bekleyin.