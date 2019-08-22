İstismar davasında yeni iddialar... ‘Baba bunu yaptın mı?’

Gencin intiharından önce başlayan soruşturma kapsamında ifade veren babası M.A.Y., oğluna cinsel istismarı kanıtlayan ses kaydını V.T.’nin ailesine dinlettiğini, şüphelinin oğlu T.T.’nin “Baba bunu yaptın mı, beş vakit camiye gidiyorsun” diye tepki gösterdiğini iddia etti.

M.A.Y. ailenin ses kaydını dinlemesi sonrasında şüphelinin eşi M.T.’nin de mağdur gence dönerek, “Ah be oğlum, bu olayı ilk yaşadığın zaman gelip anlatsaydın, olay buralara gelmezdi” diye yakındığını öne sürdü. Gencin intiharından önce baba M.A.Y.’nin şikayetçi olarak polis merkezinde verdiği ve Milliyet’in ulaştığı ifadede, kendisinin yaşlı olması ve kalp rahatsızlığı bulunmasından dolayı oğlunun durumu kendisinden sakladığını söylediği belirtildi.

'TEPKİ GÖSTERDİLER'

M.A.Y.’nin ifadesinde, “24 Şubat 2019’da ailemi alarak V.T ile yüzleşmek üzere Edirne’ye gittim. Bizi oğlu T.T. karşıladı. Bu konuyu V.T. ile konuştuğumuzda hiçbir şekilde ne o ne de ailesi kabul etmedi. ‘Bize iftira atıyorsunuz’ dediler. Ardından ses kaydını dinlettirdiğimde ise V.T.’nin eşi ve oğlu tepki gösterdi” dediği öğrenildi.

'HAYATIMI MAHVETTİ'

Yaşadığı psikolojik travmayı iki ablasına anlatan E.Y.’nin “Neden bana bunu yaptığını V.’ye sormak istiyorum. Bu adamın ceza almasını istiyorum. Benim hayatımı mahvetti, yıllardır bu utançla yaşıyorum. Yaşadıklarımı bir ben bir Allah biliyor” diye dert yandığı belirtildi.

YENİDEN TUTUKLANDI

E.Y.’ye 9 yıl cinsel istismarda bulunarak intiharına neden olmakla suçlanan V.T. (68) mayıs ayında tutuklanmıştı. 8 Ağustos’taki ilk duruşmada tahliye edilen sanık, ailenin itirazı üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Milliyet)