Türkiye İstismar sonrası beraat kararı...Bakanlık harekete geçti!

İstismar sonrası beraat kararı...Bakanlık harekete geçti!

Türkiye

İstismar sonrası beraat kararı...Bakanlık harekete geçti!

Çocuğun birden fazla nitelikli istismar davasından yargılanan sanık Yücel Koç'un beraat edilmesi yönündeki karara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın itiraz edeceği belirtildi.

24 Haziran 2021, Perşembe 07:18 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuğun birden fazla nitelikli cinsel istismarı davasında yargılanan sanık Yücel Koç'un beraat etmesi yönündeki karara istinaf mahkemesi nezdinde itiraz edeceğiz. Bakanlık olarak hukuki süreci takip ediyoruz ve davaya müdahiliz." ifadelerine yer verildi.

Genç kız paylaşımlarında şunları kaydetti: "Babanın kızına gösterdiği sevgi olarak görüyordum çünkü kızların babaları ilk aşkı derler ya benimki öyle olmadı ortaokula geçince seminerde cinsellikle ilgili şeyleri anlattıklarından anladım kendi öz babam bana taciz ediyormuş. 2014 yılında bana bunları yaptın diyerek ona söyledim. O da beni, 'anneni öldürürüm. Ben cezaevine girerim siz de çocuk yurduna gidersiniz' diyerek tehdit etti.

2018 yılında tatilde anneme söyledim tatilden döner dönmez o evden kaçarak çıktık. 2 yıldır Yücel Koç'tan ayrı yaşıyoruz. Ama sürekli bize tehdit mesajları atıyor.

Bu süreç içinde de mahkememiz sürüyordu taki düne kadar. Dün mahkememiz sondu Yücel Koç tutuklanacaktı ama bilmediğimiz bir sebepten dolayı beraat etti. Doktor raporum olmasına rağmen beraat etti. Daha 17 yaşındayım bu yaşadıklarımı hak etmedim gücüm tükeniyor artık kaldıramıyorum. Değerli olan tek siz varsınız korkmayın konuşun şikayet edin böyle pislikler elini kolunu sallayarak dışarılarda gezmesin, başka kadınların kızların canı yanmasın adalet yerini bulsun."


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