İŞÜ ünlü mimarları konuk ediyor

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen seminer, 28 Şubat Perşembe başlayacak. Etkinlikte; ünlü mimarlar Levent Çırpıcı, Can Çinici, Cem Sorguç, Boğaçhan Dündaralp, Emre Torbaoğlu, Emre Erkal, Özgür Bingöl, Kerem Erginoğlu, Hasan Çalışlar, Ömer Selçuk Baz, Erhan Vural, Ahmet Vural, Ahmet Alataş ve Emir Drahşan seminer verecek. Programın son iki haftasında ise, So Mimarlık’tan Sevince Bayrak ile Oral Göktaş ve PAB Mimarlık’tan Pınar Gökbayrak ile Burçin Yıldırım öğrencilerle bir araya gelecek.