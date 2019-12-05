İsveç 6 aylık oturma iznini uzattı

Buna göre İsveç’te eğitim gören yabancı öğrencilere, okulun bitmesini takriben iş aramak için bir yıla kadar oturum izni verilecek. Eski yasaya göre yurtdışından gelen öğrenciler eğitimleri bittikten sonra İsveç’te 6 ay daha kalmak için başvurabiliyordu.

Öğrencilerin ülkede 6 ay daha kalabilmek için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyordu. Yeni yasa, bu süreyi altı aydan bir yıla çıkardı. Yabancı öğrenciler artık okul sonrası iş aramak ya da kendi işlerini kurmak isterlerse oturumlarını bir yıl daha uzatabilecek.