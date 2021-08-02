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İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den Türkiye'ye orman yangınları için dayanışma ve taziye mesajı

Dünya

İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den Türkiye'ye orman yangınları için dayanışma ve taziye mesajı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'de yaşanan orman yangını felaketi için dayanışma ve taziye mesajı gönderdi.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 00:38 Son Güncelleme:
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketlediği mesajında, "Türkiye'de çıkan ölümcül orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziyelerimi iletiyorum. Dayanışmamız ve düşüncelerimiz, Türkiye halkı ve alevlere karşı savaşan itfaiyecilerle birliktedir." ifadelerini kullandı.

AA

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