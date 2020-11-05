İsveç 'durum ciddi' diyerek tedbir aldı

Avrupa ülkelerinde ikinci dalga corona virüs salgını devam ederken, ülkeler karantina ve sokağa çıkma yasakları uygulamaya başladı. 10 milyonluk ülkede şu anda 137 bin 730 rapor edilmiş corona virüs vakası ve 5 bin 997 ölüm rapor edildi.

Son olarak İsveç hükümeti Salı günü itibariyle ülkede kısmı tedbirler aldı. Buna göre, restoran ve kafelerde bir masada en fazla sekiz kişi bulunabilecek ve büyük şehirlerin bazı ilçelerinde evde karantina uygulanacak.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven yaptığı açıklamada, "Yanlış yöne gidiyoruz. Durum çok ciddi. Artık her vatandaşın sorumluluk alması gerekiyor. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz" dedi.

DHA