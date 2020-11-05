Dünya İsveç 'durum ciddi' diyerek tedbir aldı

İsveç 'durum ciddi' diyerek tedbir aldı

Dünya

İsveç 'durum ciddi' diyerek tedbir aldı

Avrupa'da corona virüs vaka sayısında yaşanan artışın ardından İsveç de tedbir uygulayan ülkeler arasına katıldı.

05 Kasım 2020, Perşembe 10:12 Son Güncelleme:
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Avrupa ülkelerinde ikinci dalga corona virüs salgını devam ederken, ülkeler karantina ve sokağa çıkma yasakları uygulamaya başladı. 10 milyonluk ülkede şu anda 137 bin 730 rapor edilmiş corona virüs vakası ve 5 bin 997 ölüm rapor edildi.

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Son olarak İsveç hükümeti Salı günü itibariyle ülkede kısmı tedbirler aldı. Buna göre, restoran ve kafelerde bir masada en fazla sekiz kişi bulunabilecek ve büyük şehirlerin bazı ilçelerinde evde karantina uygulanacak.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven yaptığı açıklamada, "Yanlış yöne gidiyoruz. Durum çok ciddi. Artık her vatandaşın sorumluluk alması gerekiyor. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz" dedi.

DHA

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