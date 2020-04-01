Oldukça pratik ve bağımlılık yapacak kadar lezzetli olan İsveç köfte tarifi tam size göre olacaktır. Eğer sizde sevdiklerinize hazırlamak için İsveç köfte tarifi arıyor ya da İsveç köfte nasıl yapılır merak ediyorsanız "İsveç köfte tarifi: İsveç köfte nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

İsveç köfte tarifi

İsveç köfte malzemeleri

600 gram az yağlı dana kıyma

1 adet yumurta

1 adet orta boy kuru soğan

1 diş sarımsak

2 dilim bayat ekmek içi

1/2 su bardağı süt

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı yenibahar

Köfteleri kızartmak için:

Sıvı yağ yada zeytinyağı

İsveç köfte sosu için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 bardak sıcak et suyu

2 yemek kaşığı krema

1/4 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

İsveç köfte yapılışı

Bayat ekmekleri suyla ıslatıp bekleyin ve rendelenen soğanları yoğurma kabına alıp tüm köfte malzemelerini ekleyip yoğurun. Dolapta bir miktar dinlendirin. Dinlenen köftelere istediğiniz şekli verip az yağlı tavada kızartın. Kızaran köfteleri kenara alın. Aynı tavada yağı köpük olana kadar erittikten sonra unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Daha sonra çırpma teli ile azar azar et suyunu ekleyin. Su ile unu karıştırdıktan sonra mısır nişastası ve kremayı ekleyin. Baharatları da ilave ettikten sonra kapatmaya yakın köfteleri sosun içine bırakın 1 - 2 dakika sonra servis edin.