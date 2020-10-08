Vegan beslenme tarzına uygun bir öğün arıyorsanız İsveç usulü vegan ıspanak çorbası tarifi tam size göre. Sevdiklerinize hazırlamak için İsveç usulü vegan ıspanak çorbası tarifi arıyor ya da İsveç usulü vegan ıspanak çorbası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? İsveç usulü vegan ıspanak çorbası yapılışı için haberimize bir göz atın.

İsveç usulü vegan ıspanak çorbası tarifi

İsveç usulü vegan ıspanak çorbası malzemeleri

700 gram ıspanak

1 adet orta boy patates

1 adet küçük havuç

1 adet sebze bulyon

2 çorba kaşığı kinoa tozu

Yarım mor lahana

4 adet mandalina suyu

Tuz

Karabiber

1 bardak su

İsveç usulü vegan ıspanak çorbası yapılışı

Patates ve havucu yumuşayana kadar haşlayın. Temizleyin ve kenara ayırın. Diğer tüm malzemeleri blendera yerleştirin ve yüksek hızda tamamen pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çalıştırın. Patates ve havucu suyla birlikte ekleyin ve orta ateşte 4-5 dakika kaynamaya bırakın. İnce dilimlenmiş mor lahana ve renkli karabiber ile süsleyin. Mandalina ile servis edin.



