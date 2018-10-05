Local haber portalında yer alan habere göre, Saga Vanecek adındaki sekiz yaşındaki kız çocuğu, İsveç'in güneyinde bulunan Tanno yerleşkesi yakınlarındaki bir gölde eski bir kılıç buldu.

Värnamo Nyheter isimli yerel bir gazeteye açıklamalarda bulunan küçük kız, "Elimi attığımda bir şey olduğunu hissettim ve başta bir sopa olabileceğini düşündüm. Daha sonra elime aldığımda bir kılıç olduğunu gördüm sonra da kılıcı kaldırırak, "baba bir kılıç buldum" diye bağırdım" ifadelerini kullandı.

Kılıcın aslında Temmuz ayında bulunduğunu ancak bu hafta duyurusunu yaptıklarını belirten Nevecek, kılıcın, Tanno kasabası ve Vidostern golü bölgesinde izdiham yaratmasından korktuklarını açıkladı. Saga'nın babası Andy Vanecek, ilk başta kızının basit bir oyuncak kılıç bulduğunu sanmış, fakat komşularından tarih ve arkeolojiyle ilgilenen bir arkadaşına danıştıktan sonra, kılıcı yetkililere bildirmeye karar verdiğini açıkladı.