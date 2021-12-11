Süper Lig'de açık ara liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un yıldız ismi Marek Hamsik ile ilgili İsveç’ten flaş bir açıklama geldi. Slovak futbolcunun bordo-mavililer öncesinde forma giydiği IFK Göteborg kulübü, eski oyuncularının müthiş performansına kayıtsız kalmadı.

Göteborg Sportif Direktörü Pontus Farnerud, Trabzonspor’a giden eski futbolcularının Türkiye’deki iyi performansını yorumladı. Farnerud “Hamsik buradayken hem saha için hem de saha dışında gerçekten sıra dışıydı. Sakatlık gibi şanssızlıklar onu biraz etkiledi” diyerek Göteborgs-Posten'deki açıklamalarına şöyle devam etti: “Ancak şimdi bakıyoruz Trabzonspor ligde lider ve Marek Hamsik’in de bunda önemli payı var. Trabzonspor Hamsik için Göteborg’a teşekkür edebilir. Şu an formda bir şekilde oynuyorsa, bunda buradaki döneminin de etkisi vardır.”

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