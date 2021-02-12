Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla, çalışanın kullandığı yıllık izin süresi hak ettiği süreyi aşsa bile, işverenin fazladan kullanılan iznin maddi karşılığını isteyemeyeceğine hükmetti.

Peki bu karar çalışanlar için ne anlama geliyor? Fazla izin kullanan çalışan işten ayrılırken şirket ödeme talep edebilir mi? Hak ettiği izin süresi dolmamış olan çalışan, kullanmadığı iznin parasını işten ayrılırken alabilir mi? Konu hakkında tüm merak edilenleri Avukat Bilal Çelik Hürriyet.com.tr'ye anlattı...

İş Kanunu’nda belirtilen yıllık izin süreleri; 1 ve 5 yıla kadar çalışanlar için 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışanlar için 20 gün, 15 yıldan uzun süredir çalışanlar için ise 26 gün olarak uygulanır ve bu sürelerden az olamaz. İstisna olarak 18 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların yıllık ücretli izni 20 günden az olmamalı.

İşçi kullanmadığı iznin parasını işten ayrılırken alabilir mi?

Yıllık izin ücretleri işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesi sona erdikten sonra talep edilebilecektir. Kullanılmayan yıllık izinler bakımından iş sözleşmesi devam ettiği sürece bir sonraki seneye bu izinler aktarılır ancak alacak bakımından 5 yıldan daha eski yıllık izinlerinin ücretini talep edemeyecektir.

Kullanılmayan yıllık izinlerin ücret ödemesi yapılabilir mi?

Kullanılmayan yıllık izinler iş akdi devam ettiği sürece işçi tarafından kullanılabilecektir. Ancak yıllık iznin ücreti iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte istenebilir. İşçiler iş akitlerinin sona ermesiyle birlikte geriye dönük 5 yıllık kullanmadıkları yıllık izin ücretlerini talep edebileceklerdir.

Kullanılmayan yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?

İş Kanunu’nun 53'üncü maddesine göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresine göre değişkenlik gösterir. Yine kanunumuz yıllık izin süresinin iş sözleşmesiyle veya toplu iş sözleşmeleriyle artırılabileceğine yer vermiştir. Yıllık ücret hesaplaması yapılırken aylık brüt ücret 30’a bölünür ve yıllık izin ücreti günü ile çarpılır.

Yıllık izin ücretinin verilmediği istisnai durumlar var mı?

Yıllık izin ücreti, Anayasal bir hak olduğu için bir yıllık çalışmayı dolduran işçi her durumda ücretli yıllık izine hak kazanır. İstisnai durumlar yıllık iznin fazla olma halleridir. Kanunumuzda 18 yaş altı veya 50 yaş üstü çalışanlar ile ilgili yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz şeklinde hüküm mevcuttur.

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