İşverene 7 milyarlık asgari ücret desteği

Asgari ücret artışlarına bağlı olarak ortaya çıkan işgücü maliyetlerinin aşağıya çekilmesi amacıyla, 2016 yılından 2019 yılı sonuna kadar olan dönemde işverenlere belli şartlarla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan asgari ücret desteği sağlanmıştı. Bu destek 2020 yılında da devam edecek. İşverene bu yıl işçi başına aylık 75 liralık bir katkıda bulunulacak. Bundan yararlanabilmek için, işçi sayısının 2019’un en az işçi çalıştırılan ayından daha az olmaması gerekiyor. Corona virüs nedeniyle bu yıl Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuran veya çalışanını ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalan da destekten faydalanabilecek.

Tutar belirlenirken

Asgari ücret desteği; geçen yıl uzun vadeli sigorta primi yatırılmış işçi çalıştıran işverenlere sağlanacak. Asgari ücret destek tutarı belirlenirken ise şunlar baz alınacak:

Katkıda bulunulacak işçi sayısı, işverenin bir önceki yıl çalıştırdığı brüt ücreti günlük 128 TL’nin altındaki işçi sayısını geçemeyecek.

Toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde günlük 256 TL, linyit ile taş kömürü çıkarılan işyerlerinde ise günlük 341 TL’nin altında ücret kazanan işçi sayıları göz önünde bulundurulacak.

Başvuru yapılması gerekmiyor

Ev hizmetlisi çalıştıran işverenler de asgari ücret desteğinden yararlanabilecek mi?

Ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler de diğer işverenler gibi gerekli şartları taşımaları halinde, 2020 yılında asgari ücret desteğinden yararlanabilecek.

Destekten faydalanmak için başvuru yapılması gerekiyor mu?

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurulmasına gerek yok. SGK, asgari ücret desteğini otomatik olarak hesaplıyor ve hesaplanan asgari ücret desteği tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup ediliyor.

Prim borcuna bakılmıyor

2020 yılında ilk kez çalışmaya başlayan işyerleri ise sigortalı işçilerinin tamamı için asgari ücret desteğinden faydalanacak. İşçilerin günlük brüt kazançlarının 128 TL’nin altında olup olmadığına bakılmayacak. Destekten yararlanılabilmesi için işverenin 2020 yılına ait aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yasal süresi için vermesi gerekiyor. 2020’den önce tescil edilmiş işyerlerinde prim borcu bulunması, desteği almaya engel değil.







