Futbol İsviçre-Ukrayna maçına corona virüs engeli

İsviçre-Ukrayna maçına corona virüs engeli

Futbol

İsviçre-Ukrayna maçına corona virüs engeli

Ukrayna'nın UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta bu akşam İsviçre'ye konuk olacağı karşılaşma, takımdaki yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmayacak.

17 Kasım 2020, Salı 19:51 Son Güncelleme:
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Ukrayna Futbol Federasyonu, milli takımda çıkan Kovid-19 vakaları sonrasında kafilenin karantinaya alınması sebebiyle İsviçre maçının oynanmayacağını duyurdu. Karşılaşmayla ilgili kararın daha sonra UEFA tarafından açıklanacağı ifade edildi.

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Son yapılan Kovid-19 testlerinin ardından Ukrayna Milli Takımı'nda oyuncular Ruslan Malinovskyi, Sergiy Kryvtsov, Junior Moraes ve antrenör Ivan Bashtovy'nin sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmıştı. Daha önce ise Eduard Sobol, Yevhen Makarenko ve Dmytro Riznyk'in corona virüse yakalandığı belirtilmişti.

AA


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