EURO 2020'de İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

Üzgünüz. Bu turnuva için uzun zamandır bekliyoruz. Herkesin milli takım etrafında kenetlendiği bir dönemde güzel bir futbol ve iyi sonuçlar bekliyorduk. Futbolumuzu ön plana çıkarıp gruptan çıkmak hayalimizdi. Gruptan goller atarak çıkmak isterken, bugün golü de zor bulduk, puan da alamadık.

GENÇ BİR TAKIMIZ

Bu takım genç bir takım, bir tecrübe geçirecek. Hataları düzeltip, daha iyi futbol oynayacaklarına inanıyorum. Gençlerin geleceklerinin parlak olduğunu düşünüyorum ama bu turnuva bizim için iyi geçmedi.

BEKLENTİNİN ALTINDA EZİLDİK

Oyuncuların üzüntüsünü görüyorum. İstediklerini yapamamalarının getirdiği ezilmişliği de biliyorum. Bu turnuva, çok daha istenmesi gereken bir turnuva. Bunu kullanamadık. Türk milletinin beklentisine cevap veremedik, altında ezildik.

TÜRKİYE DE İNANSIN

Oyunculara inanıyorum ve güveniyorum. Türkiye de inansın. Bu oyuncuların gelecekleri parlak. Buradan dersleri çıkararak çok daha iyi bir milli takım olacak.

DERSLER ÇIKMAK LAZIM

Başarı ve başarısızlık geride kaldı. Geçmiş başarıları da buraya taşıyamayız, geçmiş başarısızlığı da buraya taşıyamayız. Elemelerdeki başarıyı buraya getiremedik, burası ayrı. Bundan dersler alarak geleceğe bakmak lazım

İYİ BAŞLADIK AMA...

Bugün iyi başladık maça. Golleri kaçırdık. Geleni attılar. Bazen kötü gidince her şey aksi gider. İlk yarı kötü oynamadık. İsviçre topa sahip olan bir takımdır rakibi kim olursa olsun. Topa biz sahiptik. Hatalarımız eksiklerimiz var. 2-1'den sonra atak bekliyorduk, olmadı, 3-1 kaybettik.

'İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?' SORUSUNA YANIT

Bunun hesabı yapılır. Bu hesap yönetime veya kamuoyuna verilir. Ben yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Bu sorumluluğun karşılığı işi bırakıp kaçmak mıdır yoksa çalışmak mıdır, siz daha iyi bilirsiniz. Şu anda istifa edip etmeme gibi bir düşüncem yok.



