İsviçre'de kayak merkezinde çığ felaketi

İsviçre Alpleri’nde bir kayak merkezinde çığ düşmesi sonucu çok sayıda insanın kar altında kaldığı bildirildi.

19 Şubat 2019, Salı 19:10 Son Güncelleme:
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İsviçre'de kayak merkezinde çığ felaketi

Valais kantonu polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin ünlü kayak merkezi Crans-Montana kentinde yerel saatle 14.15’te Plaine-Morte adlı kayak pistine çığ düştüğü belirtildi.

ÇOK SAYIDA İNSAN ÇIĞIN ALTINDA KALDI

Açıklamada, çok sayıda insanın çığ altında kaldığı, arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı kaydedildi. Öte yandan İsviçre’de son 1 haftadır baharı andıran sıcak hava Alp Dağları’ndaki karların erimesine yol açmıştı. Ülkede bazı kantonlarda okulların tatil olması nedeniyle, kayak merkezlerine olan ilgi de artmıştı. Crans-Montana kenti temmuz 2017’de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’na da ev sahipliği yapmıştı.

KAYNAK: AA

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