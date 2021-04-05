Türkiye İsyan ettiren görüntü! Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini dövdü...

İsyan ettiren görüntü! Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini dövdü...

Türkiye

İsyan ettiren görüntü! Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini dövdü...

Tüm Türkiye'yi isyan ettirecek bir görüntü daha ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre Küçükçekmece'de bir kişi ağlayan çocuğuna aldırış etmeden sokak ortasında eşini darbetti.

05 Nisan 2021, Pazartesi 07:41 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir kişi ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini sokak ortasında darbetti. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir kişi eşini, sokak ortasında ağlayan çocuğuna aldırış etmeden darbetti. Çocuğun ağlama seslerini duyan vatandaşlar tepki gösterirken, eşini darbetmeye devam edip, evine götürdü. Yaşanan dehşet anlarını ise bir vatandaş, cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere kocanın eşine yumruk atması ve kafasından tutup, itmesi yansıdı.

Erol DEĞİRMENCİ / DHA


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