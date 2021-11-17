Türkiye İsyan ettiren görüntüler! Çocuğunun yanında yüzüne tükürüp saldırdı...

İsyan ettiren görüntüler! Çocuğunun yanında yüzüne tükürüp saldırdı...

Türkiye

İsyan ettiren görüntüler! Çocuğunun yanında yüzüne tükürüp saldırdı...

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde infial yaratan bir kadına şiddet olayı daha yaşandı. Eşini çocuğunun yanında yüzüne tükürüp, darbetti.

17 Kasım 2021, Çarşamba 11:35 Son Güncelleme:
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Zeytinburnu'nda bir kişi, eşi olduğu iddia edilen kadını yanında küçük çocuğu varken, sokak ortasında önce darbetti, sonra yüzüne tükürdü. O anlar, cep telefonu kamarası ile görüntülendi.  

Olay, dün akşam saatlerinde, Beştelsiz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük kız çocuğu ile sokakta yürüyen kadın, eşi olduğu öne sürülen kişi ile tartışmaya başladı. Kadına sokak ortasında bağıran kişi, daha sonra fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Çocuğunun yanlarında olmasına aldırış etmeyen kişi, bir süre yürüdükten sonra kadının yüzüne tükürdü. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Kayıtta, kadına şiddet uygulayan kişinin, "Şeytan senin kolunun altına girmiş. Uyma şeytana. Allah seni ıslah etsin" dediği anlar da yer aldı.



Ömer ÇETİNASLAN/DHA


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