İsyan ettiren görüntülere tepki yağdı

Olay, Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yaşlı bir kişi, eline taşlar alarak yerde yatan köpeğe doğru yürüdü. Bu sırada iki çocuk "Amca dur amca" diye seslenerek uyarmaya çalıştı.

Yaşlı kişi yerde yatan köpeğe büyük bir taşı hızla attı. Köpek canının yanmasıyla yerinden kalkarak kaçarken bu sırada başka bir çocuk da "Dayı ne yapıyorsun?" diyerek yaşlı adamın üzerine doğru gitti.

Yaşlı adam çocuğa tokat savurarak elindeki diğer taşı çocuğun üzerine attı. Taş çocuğun vücuduna isabet ederken, yaşlı adam çocuğun üzerine yürümeye devam etti.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki oluştu. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri paylaşırken, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumların sosyal medya adresini ekleyerek harekete geçilmesi için uyardı.

DHA