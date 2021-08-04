Ekonomi İsyan ettiren zam sonrası harekete geçildi! Bakan Muş: incelemeye alındı…

İsyan ettiren zam sonrası harekete geçildi! Bakan Muş: incelemeye alındı…

Ekonomi

İsyan ettiren zam sonrası harekete geçildi! Bakan Muş: incelemeye alındı…

Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi ürünlerdeki akılalmaz fiyat artışı herkesi isyan ettirmişti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş konu ile ilgili yaptığı açıklamasında ‘Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır’ ifadelerini kullandı.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 12:34 Son Güncelleme:
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Birçok bölgede çıkan orman yangınları nedeniyle yangında kullanılan malzemelere fahiş zam yapan kuruluşlara yönelik inceleme başlatıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yangın söndürme ekipmanlarında fahiş artış yapanların incelemeye alındığını ve suistimallerin cezasız kalmayacağını açıkladı.

Bakan Muş "Yangın söndürme ekipmanlarında (Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi..) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır. Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır." dedi.

TÜKDES BAŞKANI: FİYATI YÜKSELEN ÜRÜNLERİ BİLDİRİN

TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, AA muhabirine, yangın söndürme topu, eldiven, yangın kremi gibi birçok ürün fiyatının birkaç gün içinde yükseldiğine dikkati çekerek, "Tüketicinin muhakkak konu ile ilgili ihbarı Ticaret Bakanlığı, valilik ya da kaymakamlığa bildirmesi gerekir." dedi.

Yaşanan orman yangınlarının tüm vatandaşları derinden üzdüğünü dile getiren Bakal, "Yüreğimizi yakan orman yangınları, birlik, beraberlik ve dayanışmamızı zirveye çıkardı. Yangınların söndürülmesi ve yaraların sarılması için millet ve devlet işbirliği had safhada. Herkes fedakarlıkla elinden gelenin daha fazlasını yapma gayreti içinde. Sanatçılar konser gelirlerini bağışladı, çiftçiler yangından etkilenen hayvanlar için yem ve saman gönderdi. Temennimiz, yangınların en kısa sürede söndürülmesi ve yaraların sarılmasıdır. Yangın şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

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