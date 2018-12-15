İsyan şarkısını 5 dilde söyledi

Şarkıcı Linet, Antalya'da sahne aldığı bir mekanda Halil Sezai'nin İsyan şarkısını 5 farklı dilde söyleyerek hayranlarına sürpriz yaptı

15 Aralık 2018, Cumartesi 20:53 Son Güncelleme:
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İsyan şarkısını 5 dilde söyledi

Konserinin sonlarına doğru yoğun istek üzerine 'İsyan' şarksını 5 dilde peş peşe söyleyerek hayranlarına sürpriz yapan Linet, "Sıkılmadıysanız üç-dört dilde daha söyleyebilirim" dedi.

Şarkıcı, bu sözleriyle geçtiğimiz hafta yaptığı 'playback' çıkışına adeta gönderme yaptı.

Şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da müzikseverleri büyüleyen Linet, performansını 'İhtimal' parçasıyla sonlandırdı. 

'HARAM PARA KAZANIYORLAR'

Linet geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada 'Playback yapan sanatçılar haram para kazanıyor' demişti.

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