İşyerinde corona önlemi almayanlar dikkat!

Yapılan açıklamalar da bu yönde. Tabi rehavete kapılmadan tüm önlemlerin alınması şart. Nitekim AVM’ler maske zorunluluğu, ateş ölçer ve sosyal mesafe gibi aldıkları tedbirleri açıkladı. Diğer işyerlerinin de benzer önlemleri mutlaka alması gerekiyor. Bu zorunluluk çalışan sağlığı kadar işverenlerin hukuki sorumlulukları açısından da önemli. Çünkü korona kaynaklı işçi ölümünde gerekli tedbiri almayan işverenin ‘kasten adam öldürmeden’ sorumlu tutulabileceği de işin uzmanları tarafından dile getiriliyor. Şirketlere profesyonel danışmanlık hizmeti veren Jurcom GRC Services’in Üst Yöneticisi (CEO) Ali Osman Özdilek, bu konuda şunları söyledi:

Israrla uymayana ceza

Koronavirüse karşı gerekli tedbirleri almayan, eğitimleri vermeyen, gerekli teçhizatı sağlamayan, uyarılara rağmen hatalı, eksik ve tehlikeli çalışmayı sürdüren, kayıtlarını düzgün tutmayan ve iş güvenliği mevzuatına ısrarla uymayan, Sağlık Bakanlığı’na veya ilgili diğer yerlere, işyerinde tespit ettiği veya tespit etmesi gereken vakaları bildirmeyen işverenlerin, olası kastla adam öldürmeden dolayı cezalandırılmalarının gündeme gelebileceği günleri yaşıyoruz.

Örnek Yargıtay kararı

Ali Osman Özdilek, bu konudaki iddiayı destekleme noktasında örnek bir Yargıtay kararına dikkat çekti.

Özdilek, “Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, tespit ve uyarılara rağmen önlem alınmayan bir madende meydana gelen grizu patlamasında ölen işçilerle ilgili 2013 tarihli kararında, işverenin taksirle adam öldürmeden değil, olası kastla adam öldürmeden cezalandırılması gerektiğini karara bağlayarak, işverenlerin ceza hukuku anlamında sorumluluklarını ağırlaştırmıştır” dedi.



