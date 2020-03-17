IT Retail’de perakende sektörüne özel çözümler tanıtıldı

Akıllı güvenlik sistemleri ve iş zekâsı çözümlerini herhangi bir yatırıma ya da uzmanlığa gerek kalmadan kullanabilmelerini sağlayan yönetilen hizmetler, perakende sektöründe hizmet veren şirketlerin sadece kendi işlerine odaklanabilmelerine olanak tanıyor.

Sensormatic, etkinlikte perakende sektörüne özel çözümlerini ve iş ortaklarından Extreme Networks’ün yeni çözümü Aerohive’ı tanıttı. Sensormatic Teknoloji Yönetimi Direktörü Dr. Serdar İnce, etkinlikte yaptığı “Perakende Teknolojilerinde Yönetilen Hizmetler” başlıklı sunumuyla yönetilen hizmetlerin sağladığı faydaları katılımcılara ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Günümüzde teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ışığında dijital dönüşüm hızla devam ediyor ve bu dönüşüme ayak uyduran şirketler rekabette bir adım öne çıkma fırsatı yakalıyor. Yönetilen hizmetler modelinde işletmelerin güvenlik ve iş zekâsı teknolojilerinin yönetimi için herhangi bir insan kaynağı veya büyük ölçekli donanım yatırımı yapmalarına gerek kalmıyor. Sensormatic tarafından güvenlik ve iş zekâsı teknolojilerine ilişkin uçtan uca tüm ihtiyaçlar karşılanacak şekilde sağlanan yönetilen hizmetler, ürün tedariğinden montajına, 7/24 izlemeden raporlamaya, alarm müdahalesinden servis ve bakıma kadar tüm süreçleri kapsıyor.

Etkinlikte Sensormatic’in yönetilen hizmet modeli ile sunduğu video izleme, personel devam takip, kişi sayma ve kablosuz ağ çözümleri tanıtıldı.