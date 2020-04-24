Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle zor günler geçiren İtalya'nın, 4 Mayıs'tan itibaren normalleşmeye geçeceğini aktardı ve ayrıntılarını paylaştı.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda İtalya'nın, 4 Mayıs'tan itibaren normalleşmeye geçeceğini ifade etti.

Büyükelçi Göktaş, İtalya'da sosyal mesafe zorunluluğunun devam edeceğini belirterek, normalleşme sürecinin kısıtlı olarak nasıl ilerleyeceğini paylaşımındaki görsellerle paylaştı.





Göktaş, 'normalleşme' adımlarının sosyal mesafe zorunluluğu, otobüs, metro, tren ve uçakta oturma düzeni de değiştireceğini belirtti.





Göktaş paylaştığı görsellerde otobüslerin koltuklarından birinin mutlaka boş kalacağını belirtti.





Büyükelçi Göktaş, toplu taşımalarda zeminlerde işaretler olacağını ve ayaktaki yolcuların yalnızca işaretli yerlerde durabileceğini ifade etti.





Görsellerde ayrıca vagonların içinde dezenfektanların yer alacağını ve koltuk aralarında bariyerler konulacağını da belirtti.

Uçaklarda en az 1 metre mesafenin korunacağı yolculuklarda orta koltukların boş kalacağı ve maske takmanın zorunlu olarak devam edeceği de bildirildi

Koronavirüsün Avrupa'daki merkezi konumunda olan ve en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da bugüne kadar 25 bin 549 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki vaka sayısı ise 189 bin 973 olarak açıklandı.

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