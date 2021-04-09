Siyaset İtalya Başbakanı Draghi'in sözlerine büyük tepki

İtalya Başbakanı Draghi'in sözlerine büyük tepki

Siyaset

İtalya Başbakanı Draghi'in sözlerine büyük tepki

İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine siyasiler büyük tepki gösterdi.

09 Nisan 2021, Cuma 00:35 Son Güncelleme:
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İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri büyük tepki çekti.

Kalın: Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin hadsiz ve mesnetsiz olduğunu belirterek, "Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye’den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi’nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnetsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz."

Numan Kurtulmuş: Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz. Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın."

Çelik: Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Draghi'nin Erdoğan'a yönelik ifadelerini şiddetle kınadıklarını belirtti.

Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşıladıklarını bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"AB Konseyi Başkanı'nın protokol heyeti ile AB Komisyonu Başkanı'nın protokol heyeti arasındaki anlaşmazlığı Türkiye'ye yansıtanlar siyasi cehaletle konuşmaktadır. Türkiye diplomasi devletidir. Herkese saygıyla davranan bir geleneğe sahiptir. İtalya Başbakanı bunu öğrenmelidir. Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz."

AA

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