İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşecek dörtlü zirvenin ardından Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla Libya'daki General Halife Hafter terörünü masaya yatıracak.

Öte yandan, Avrupa Birliği'nin (AB) ev sahipliğinde İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'ının dışişleri bakanları Brüksel'de Libya gündemiyle bugün toplanıyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in davetiyle gerçekleşecek toplantıda, Libya'da şiddetin sonlandırılması için atılması gereken adımlar ele alınacak.

Hafter'in Trablus'a saldırısıyla büyüyen kriz

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş; Hafter'in saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Cumartesi akşamı başkent Trablus'taki bir askeri okula, Hafter unsurlarına ait SİHA'larla düzenlenen saldırı sonucu 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. Saldırı, başta ABD ve AB olmak üzere dünya genelinde kınanmıştı.

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi UMH, askeri okula düzenlenen saldırının, Hafter müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Çin yapımı Wingloon II SİHA'sıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.



