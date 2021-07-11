İtalya İngiltere maçı (CANLI)
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geliyor.
11 Temmuz 2021, Pazar 22:12 Son Güncelleme:
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GOL! 2.dk: İtalya 0-1 İngiltere
İkinci yarı oynanıyor...
22.00'de başlayan final maçı TRT 1'den yayınlanıyor.
İlk 11'ler
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Mount, Sterling, Kane.
İtalya, A Grubu'nda Türkiye ve İsviçre'yi 3-0, Galler'i de 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.