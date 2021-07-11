Futbol İtalya İngiltere maçı (CANLI)

İtalya İngiltere maçı (CANLI)

Futbol

İtalya İngiltere maçı (CANLI)

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geliyor.

11 Temmuz 2021, Pazar 22:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

GOL! 2.dk: İtalya 0-1 İngiltere

İkinci yarı oynanıyor...

22.00'de başlayan final maçı TRT 1'den yayınlanıyor.

İlk 11'ler

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Mount, Sterling, Kane.

İtalya, A Grubu'nda Türkiye ve İsviçre'yi 3-0, Galler'i de 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hatay teklifini sundu! Boupendza karşılığında para ve 2 oyuncu