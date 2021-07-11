İtalya İngiltere maçı (CANLI)

GOL! 2.dk: İtalya 0-1 İngiltere

İkinci yarı oynanıyor...

22.00'de başlayan final maçı TRT 1'den yayınlanıyor.

İlk 11'ler

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Mount, Sterling, Kane.

İtalya, A Grubu'nda Türkiye ve İsviçre'yi 3-0, Galler'i de 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.