Futbol İtalya Kupası'nda Napoli, Inter'i geçti

İtalya Kupası'nda Napoli, Inter'i geçti

Futbol

İtalya Kupası'nda Napoli, Inter'i geçti

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Napoli, Inter ile 1-1 berabere kalırken, ilk maçtaki skor avantajıyla finale yükseldi.

14 Haziran 2020, Pazar 02:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Napoli'deki San Paolo Stadı'nda oynanan müsabaka öncesinde Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler ve tüm sağlık çalışanlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Inter, 2. dakikada Christian Eriksen'in köşe vuruşundan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Oyunda dengeyi ilk yarının sonlarına doğru kuran ev sahibi Napoli, 41. dakikada Dries Mertens ile beraberlik golünü buldu: 1-1.

Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarının son bölümünde, konuk Inter yüklense de aradığı golü bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla, yarı final ilk maçında Inter'i 1-0 yenen Napoli, ilk müsabakanın skor avantajıyla finale yükselen taraf oldu.

Napoli, kupa finalinde 17 Haziran Çarşamba günü Roma'da Juventus ile karşılaşacak

AA

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Ronaldo ada satın aldı mı, Messi uzaylı mı?
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kadıköy'de 10 bin karton taraftar hazır