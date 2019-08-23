İtalya Serie A yeni sezona başlıyor. Son 8 yılın şampiyonu Juventus, Napoli ve Inter İtalya Birinci Futbol Ligi’nde en güçlü adayları olarak öne çıkıyor. Futbolseverler İtalya Serie A maçları ne zaman, hangi kanalda? sorusunu merak ediyor. İşte İtalya Birinci Futbol Ligi hakkında merak edilenler…

Bu sezon 8 Türk oyuncunun mücadele etmesiyle bir ilke sahne olacak İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) 2019-2020 sezonu yarın başlıyor. 2019-20 sezonu karşılaşmalarını yayınlayacak kanal geçtiğimiz sezonki gibi beIN Sports oldu.

Ligde son 8 yıldır zirveyi kimseye bırakmayan Juventus, yeni teknik direktörü Maurizio Sarri ve yeni transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla Parma deplasmanında sezonun ilk maçına çıkacak. Son 8 yıldır şampiyonluklarını 2 farklı teknik adam yönetiminde kazanan siyah-beyazlı takımın, yeni hocası Sarri ile hedefi yine hem lig şampiyonluğu hem de son senelerde 2 kez finalde kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olacak.

Juventus’un şampiyonluk yolundaki en ciddi rakiplerinden Carlo Ancelotti yönetimindeki Napoli de sezonu Fiorentina ile deplasmanda yapacağı karşılaşmayla açacak. Mavilerin, en büyük hedefi ligdeki Juventus hegemonyasına son vermek.

10 yıl önceki zafer dolu günlerine dönme arayışındaki Inter de Juventus’u şampiyonluk yarışında zorlayabilecek ekipler arasında gösteriliyor. Juventus’un 8 yıllık şampiyonluğunun ilk üçünü kazandıran isim olan Antonio Conte ile anlaşan Inter, sezonu Lecce’yi konuk ederek başlayacak.

SERİE A’DAKİ TÜRK OYUNCU SAYISI REKOR DÜZEYDE

Serie A’da bu sezon, rekor sayıda Türk ve Türk asıllı oyuncunun top koşturacak olmasıyla tarihe geçecek.

2017 yılında Roma’ya transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder ve Milan’ın kadrosuna kattığı bir diğer milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’na ek olarak 2019 yılında İtalya’ya gelen Türk oyuncu sayısı arttı.

Sassuolo, geçen sezon devre arasında Alanyaspor’dan aldığı Merih Demiral’ı sezon sonunda Juventus’a satarken, Demiral’dan boşalan mevkiyi başka bir Türk oyuncu ile takviye etti. Yeşil-siyahlı takım, Avusturya’nın Rapid Wien takımından 20 yaşındaki milli futbolcu Mert Müldür’ü kadrosuna kattı.

Cengiz Ünderli Roma da kulüp tarihine geçecek bir transfere imza atarak, aynı dönem forma giyecek ikinci Türk oyuncusunu renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Gençlerbirliği’nden Yıldırım Mert Çetin’i transfer etti. Serie A’da milli oyuncuların yanı sıra Türk asıllı futbolcuların da çokluğu dikkati çekiyor. 2018’de yılında Galatasaray’dan Genoa’ya transfer olan Türk asıllı Alman defans oyuncusu Koray Günter, bu yıl da Serie A’da kalırken, mücadelesini farklı takımda verecek. Hellas Verona, 25 yaşındaki futbolcuyu Genoa’dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralayarak kadrosuna kattı.

Koray Günter’in gitmesine izin veren Genoa, Galatasaray’dan Sinan Gümüş’ü sezon öncesi renklerine bağladı. 2018’de Liverpool’dan Juventus’a transfer olan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can da Juventus formasıyla Serie A’da ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanıyor.