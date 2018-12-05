İtalya'da akaryakıt istasyonunda yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var

İtalya'da akaryakıt istasyonunda yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var İtalya’nın Rieti kentindeki bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi. Yangında 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı