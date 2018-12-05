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İtalya'da akaryakıt istasyonunda yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var

İtalya’nın Rieti kentindeki bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi. Yangında 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

05 Aralık 2018, Çarşamba 23:03
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İtalya'da akaryakıt istasyonunda yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var

İtalya’nın Rieti kentinde bir LPG tankerinin benzin istasyonunda dolum yaptığı sırada yangın çıktı, yangınla birlikte patlama meydana geldi. Yetkililer kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3’ü ağır 17 kişinin yaralandığını bildirdi. 

OLAYA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, hayatını kaybedenlerden birinin olaya ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye eri olduğu aktarıldı. Yangının kontrol altına alındığını açıklayan polis, olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu

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