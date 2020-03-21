Sosyal medyayı kontrol ederseniz, COVID-19'un etkisini ve küresel bir pandemi olarak yayılmasını sınırlamak için son günlerde alınan tedbirleri görmüşsünüzdür. Sosyal mesafe, belki de evden çalışarak veya büyük insan gruplarından kaçınarak, kişiden kişiye teması sınırlamayı tanımlamak için kullanılan genel bir terim. Genel olarak, içeride kalmak şu anda iyi bir fikir, ancak yasalarca gerekli değil.

Başka, daha ciddi bir terim karantinaya alınmak. Bu da bir kişinin hareketinin tek bir yere tam olarak kısıtlanmasıdır. Çünkü corona virüse sahip olabileceğinden ve başkalarına yayabileceğinden şüpheleniliyor. Corona virüsün en sert şekilde etkilediği ülkelerden biri olan ve insanları başkalarından her ne pahasına olursa olsun uzak tutmak için tam ölçekli karantina oluşturan İtalya'da durum böyle değil.

Lombardiya'nın Como vilayetindeki San Fermo bölgesinde yaşayan 31 yaşındaki bir adam, Pokemon GO oynamak için karantina koşullarını ihlal etti.

Kızıyla birlikte evinden dışarı çıkan ve Pokemon Go oynayan adam, yetkililer tarafından durduruldu. Neden kısıtlamalara uygun davranmadığı sorulduğunda ise "Pokemon avlamak zorundayım" cevabını verdi.

Polis, 31 yaşındaki adama ceza verdi. İtalya çapında kapatılma koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle 43 bin kişi cezaya maruz kaldı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 11-17 Mart tarihleri arasında 1 milyondan fazla kişi bu sebeple kontrol edildi.



