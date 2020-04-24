İtalya'da corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 464 artarak 25 bin 549'a yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı bir günde 2 bin 646 arttı ve 189 bin 973 oldu. Toplam vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,4 oldu.

Son 24 saat içinde iyileşen Covid-19 hastalarının sayısı ise 3 bin 33 ile rekor kırdı. İyileşen hastaların toplam sayısı 57 bin 576'ya ulaştı.

Bir gün içinde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti. Yoğun bakım servislerinde tedavi gören Covid-19 hastası sayısı da son 20 gündür olduğu gibi bugün de azaldı. Halen yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 267.

İtalya'da bugüne kadar 1 milyon 52 bin 577 kişiye, toplamda 1 milyon 579 bin 909 test yapıldı.







