Dünya İtalya'da corona virüs can almaya devam ediyor

İtalya'da corona virüs can almaya devam ediyor

Dünya

İtalya'da corona virüs can almaya devam ediyor

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 445 artarak 72 bin 370 olduğu bildirildi.

28 Aralık 2020, Pazartesi 21:43 Son Güncelleme:
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İtalya’da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 445 artarak 72 bin 370 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 8 bin 585 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 56 bin 277'ye ulaştı.Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 575 bin 221'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 565'e geriledi.

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Can kaybı 72 bin 370'e yükseldi

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 445 artarak 72 bin 370'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 675 artarak 1 milyon 408 bin 686 oldu.

AA

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