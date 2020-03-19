Dünya İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti

İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti

Dünya

İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti

Yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısının 3 bin 405'e yükseldiği İtalya, dünyada can kaybının en yüksek olduğu ülke haline geldi.

19 Mart 2020, Perşembe 20:12 Son Güncelleme:
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İtalya'da son 24 saatte corona virüsü nedeniyle 427 kişi hayatını kaybetti. Yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısının 3 bin 405'e yükseldiği İtalya, dünyada can kaybının en yüksek olduğu ülke haline geldi.



Ayrıntılar gelecek...

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