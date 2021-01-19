Dünya İtalya'da Etna Yanardağı tekrar lav püskürtmeye başladı

İtalya'da Etna Yanardağı tekrar lav püskürtmeye başladı

Dünya

İtalya'da Etna Yanardağı tekrar lav püskürtmeye başladı

Son dönemde harekete geçen Etna Yanardağı patladı. Yanardağın lav püskürtmesi sebebiyle Katanya havaalanının faaliyetlerinde kısıtlamaya gidildi.

19 Ocak 2021, Salı 09:59 Son Güncelleme:
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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden lav püskürttü.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, yanardağın magmatik kanallarındaki iç hareketlilik nedeniyle lav püskürttüğü ve dağdaki volkanik faaliyetlerin Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından izlendiği bildirildi.

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Yanardağın lav püskürtmesi sebebiyle Katanya havaalanının faaliyetlerinde kısıtlamaya gidildi.


Havaalanı kriz masası, yanardağdaki volkanik hareket nedeniyle havaalanın iki sektörünü kapatırken, bir saatte 4 uçağın iniş yapmasına izin verileceği, gidiş seferlerinde sınırlandırma olmadığı ancak rötarların olabileceği belirtildi.

Diğer yandan bölgeden gelen haberlere göre, son püskürtmeler dolayısıyla Etna ve civarında 3,3 büyüklüğünde volkanik depremin kaydedildiği ifade edildi.

AA

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