Yerin dokuz kilometre altındaki depremin merkez üssü, Floransa'ya yalnızca 26 kilometre uzaklıkta. Yerel medya, saat 04.37'de bölgeyi sallayan depremle birlikte insanların yataklarından fırlayıp sokağa koştuğunu ve bazı binaların hasar aldığını bildiriyor.

10'dan fazla artçı oldu

Depremin ardından Floransa ve Bologna arasındaki yüksek hızlı tren seferleri durduruldu. 4.8'lik depremin ardından çok sayıda artçı kaydedildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, geceden bu yana en büyüğü 3.7 olan 10'dan fazla artçı deprem oldu.

Çizme şeklindeki ülkeyi boydan boya kat eden dev bir fay hattına ev sahipliği yapan İtalya'da, üç yıl önceki 6.2'lik depremde 250 insan yaşamını yitirmişti. Merkez üssü ülkenin orta bölgesinde bulunan dağlık Perugia kentinin güneyi olan deprem, Amatrice kasabasının dörtte üçünü yıkmış ve yalnızca bir kasabada en az 86 can kaybına yol açmıştı.

İtalya'da 28 Aralık 1908'de Sicilya'da meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem 96 bin kişiyi öldürmüştü. O tarihten bu yana gerçekleşen birçok sarsıntıda on binlerce insan yaşamını yitirdi.