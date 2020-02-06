İtalya'da hızlı tren raydan çıktı, 2 kişi öldü
İtalya'da Milan Roma seferini yapan hızlı tren raydan çıktı. 2 kişi hayatını kaybetti 30 kişi yaralandı.
06 Şubat 2020, Perşembe 10:51 Son Güncelleme:
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İtalya’nın Lombardiya bölgesinde hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaza sonucu Milan ve Bologna arasındaki tren seferlerin durduğu öğrenildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.
İHA
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