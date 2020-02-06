İtalya’nın Lombardiya bölgesinde hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaza sonucu Milan ve Bologna arasındaki tren seferlerin durduğu öğrenildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

İHA



