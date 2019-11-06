İtalya'da karnı ağrıyan rahibelerin hamile olduğu ortaya çıktı
İtalya’nın Sicilya Adası’nda karın ağrısı şikayetiyle doktora giden iki rahibenin hamile oldukları ortaya çıktı. Durumu öğrenen Katolik Kilisesi, olayla ilgili soruşturma başlattı
İtalya, Sicilya Adası’nda görevli iki rahibenin hamile kalmasını konuşuyor.
Rahibelerin, karın ağrısı şikayetiyle gittikleri hastanede hamile oldukları ortaya çıktı. Afrika'da misyonerlik faaliyetleri yürütürken hamile kaldıkları belirtilen rahibelerin durumuyla ilgili Katolik Kilisesi soruşma başlattı.
İtalya halkı ise rahibelerin kiliseyi bırakmaları konusunda baskı yapıyor.
9 rahibe hamile kalmıştı
2017 yılında da İtalya'da benzer bir olay yaşanmıştı. Milano'daki kadın manastırı, Kuzey Afrika'dan gelen 5 göçmene kapılarını açmıştı. Aradan 6 ay geçmesinin ardından 9 rahibenin hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Göçmenlerle ilişkiye giren rahibelerin istifa etmeleri talep edilmişti.