İtalya'da karnı ağrıyan rahibelerin hamile olduğu ortaya çıktı

İtalya'da karnı ağrıyan rahibelerin hamile olduğu ortaya çıktı İtalya’nın Sicilya Adası’nda karın ağrısı şikayetiyle doktora giden iki rahibenin hamile oldukları ortaya çıktı. Durumu öğrenen Katolik Kilisesi, olayla ilgili soruşturma başlattı