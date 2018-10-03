Hristiyanlığın Katolik mezhebinin merkezi olarak kabul edilen İtalya’da, rahiplerin 300 cinsel taciz vakasının kanıtlandığı ileri sürüldü. Cinsel istismarları inceleyen Rete l’Abuso isimli dernek, rahiplerin son 15 yılda reşit olmayan çocukları istismar ettiğini kanıtlayan vakaların belgelerini ortaya çıkardı.

Dernek Başkanı Francesco Zanardi, Roma’da düzenlediği basın toplantısında ortaya çıkardığı 300 vakadan sadece 170 rahibin kesin olarak kınandığına dikkat çekti. Zanardi, son zamanlarda pedofili olduğunu iddia ettikleri rahiplerle ilgili dört vakayı da belgelendirdiklerini, Papa Francis’in de bu durumdan haberdar olduğunu açıkladı. Zanardi, "Papa’nın sıfır toleranstan bahsettiğini görüyoruz ama bu sıfır tolerans İtalya için geçerli değil galiba" dedi.

Zanardi, tacizlerden Katolik Kilisesi’nin haberdar olduğunu ancak farklı ülkelerin yargı makamlarının davaları görüp görmeme konusundaki kararlarının, olayların üstünün kapatılmasına yol açtığını söyledi. Zanardi, "Katolik Kilisesi neden pedofili suçlarında kendi yargılama yöntemini kullanıyor. Suç işleyen kişiler suçu işledikleri ülkelerin yargıları tarafından yönetilmeli ve yargılanmalıdır" fikrini ortaya attı.

Eckiger Tisch İstismar Kurbanları Derneği kurucusu Matthias Katsch ise "Rahiplerin yüzde 5 ile yüzde 7’si pedofildir" iddiasını ortaya attı. Pek çok ülkede Hristiyan din adamlarının küçükleri istismar etmesiyle ilgili vakaların ortaya çıkarıldığını ancak İtalya’da ortaya çıkmamasına dikkat çeken Katsch, "Bu tacizin var olmadığı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Katsch ayrıca Katolik Kilisesi’nin, çocuklar için güvenli bir yerin nasıl oluşturabileceğinin araştırılması gerektiğini ve bu konuda geniş tabanlı bir tartışma başlatılmasını istedi. İHA