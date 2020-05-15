Dünya İtalya'da kimyasal fabrikada patlama

İtalya'da kimyasal fabrikada patlama

Dünya

İtalya'da kimyasal fabrikada patlama

İtalya Venedik'te kimyasal patalamada meydana gelen patlama sonucu bölgede dumanlar yükseliyor. Yetkililer halka evlerinde kalmaları ve kapıları, pencereleri kapalı tutmaları konusunda uyardı.

15 Mayıs 2020, Cuma 15:33 Son Güncelleme:
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İtalya’nın Venedik şehri yakınlarındaki bir sanayi bölgesinde bulunan kimyasal fabrikada patlama meydana geldi.

Reuters’ın haberine göre patlama sonrası tesisten siyah dumanlar ve alevler yükseldi. Yetkililer halka evlerinde kalmaları ve kapıları, pencereleri kapalı tutmaları talimatı verdi.


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