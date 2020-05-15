İtalya’nın Venedik şehri yakınlarındaki bir sanayi bölgesinde bulunan kimyasal fabrikada patlama meydana geldi.

Reuters’ın haberine göre patlama sonrası tesisten siyah dumanlar ve alevler yükseldi. Yetkililer halka evlerinde kalmaları ve kapıları, pencereleri kapalı tutmaları talimatı verdi.















