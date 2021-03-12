Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 11 Mart 2020’deki ‘küresel salgın’ ilanının üzerinden 1 yıl geçti. Bu süre içinde birçok kez yenildi sanılan virüs yeni dalgalar halinde geri dönerken 119 milyon kişi koronavirüse yakalandı, 2 milyon 635 bin kişi öldü. Aşının bulunmasıyla birlikte normal yaşama dönüş hayalleri yeniden canlanınca karantina önlemleri de birer birer gevşemeye başladı.

İTALYA’DA TEHLİKE ÇANLARI

Koronavirüsün çeşitli mutasyonlarının yayıldığı, son dönemde vaka ve ölüm sayılarının tekrar artışa geçtiği İtalya’da hastanelerin kapasiteleri ise dolmaya başladı. Yeni dalga hazırlıkları kapsamında 21 yoğun bakım yatağı ve solunum cihazları ile donatılmış bir ‘sağlık treni’ hizmete girdi. Tren, hastane doluluk oranlarına göre hastaları şehirler arasında götürüp getirecek.

ALMANYA'DA KORKULAN OLDU

Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşılamayla birlikte tünelin ucunda ışık görüldüğünü ancak rehavete kapılmanın yeni bir salgın dalgasına yol açacağını söylemişti. Ülkedeki vaka sayılarını takip eden Robert Koch Enstitüsü’nün Başkanı Lothar Wieler “Üçüncü dalga başladı” dedi. Günlük vaka sayısı 14 bini aşarken Wieler, ‘çok endişeli’ olduğunu söyledi. Wieler, aşılamaya rağmen maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi tedbirlerin şart olduğunu belirtti.

YUNANİSTAN'IN TURİZM RULETİ

Ekonomisi büyük oranda turizme bağlı olan ve içinde bulunduğu ekonomik kriz koronavirüs nedeniyle her geçen gün derinleşen Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) içinde turizmin yeniden başlamasını isteyen ülkelerin başında geliyor. Yunan Hükümeti bu yönde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Yunanistan Sağlık Bakanlığı; COVID-19 aşısı olan, virüse yakalanıp iyileşen ya da testleri negatif çıkan AB vatandaşı turistlerin 14 Mayıs’tan itibaren tatil amacıyla ülkeye giriş yapabileceğini açıkladı.