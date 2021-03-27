İtalya Ulusal İstatistik Kurumu (ISTAT), "2020 Yılı Salgın Sırasında Demografik Dinamikler" adlı raporunda, 31 Aralık 2020 itibariyle ülkede ikamet eden nüfusun 59 milyon 257 bin 566 olduğunu ve 31 Aralık 2019'a göre farklı sebeplerden yüzde 0,6'lık düşüşle 383 bin 922 azaldığını açıkladı.

Açıklamada, bu verinin Floransa büyüklüğünde bir şehrin yok olmasına denk olduğu ifade edildi.

İtalya'da 2020 yılında 404 bin 104 bebeğin nüfusa işlendiği, böylece 2019'a göre 16 bin daha az doğum gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. ISTAT açıklamasında, Kovid-19 salgınının, nüfusta 2015'ten beri devam eden düşüş eğilimini daha da güçlendirdiği belirtildi.

Kovid-19'un da etkisiyle ölü sayısı 2020'de bir önceki yıla nazaran yüzde 17,6 arttı. 2020'de, 2019'a göre 112 bin fazla ölüm kaydedildi ve toplam ölüm sayısı 746 bin 146 oldu.

ISTAT, bu yılki doğum sayısının, İtalya'nın birliğini sağlamasından bu yana kaydedilen en düşük düzey olduğunu, ölüm sayısının ise İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ülkede bir yılda kaydedilen en yüksek sayı olduğunu belirtti.

AA